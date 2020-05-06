«Просроченные продукты, дешевле, чем положено». В Прикамье прокуратура обнаружила много нарушений при формировании «сухих пайков» для детей

6 Май 2020 2020-05-06T17:30:46+03:00

"Сухой паек" для детей - не дареный конь, которому в зубы не смотрят. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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В Пермском крае проверили, как обеспечиваются в условиях коронавируса бесплатными продуктовыми наборами дети из малоимущих семей.

- Обнаружено много нарушений, - отметили в краевой прокуратуре. - В частности, формировались одинаковые «сухие пайки» для детей разного возраста. В трех школах Ординского района в наборы включили 8 наименований продуктов с истекшим сроком годности. Отмечены случаи массового скопления родителей при выдаче продуктовых наборов. В Суксунском районе 28 воспитанников детсадиков для детей с ограниченными возможностями здоровья вообще не обеспечивали бесплатным питанием на период приостановления образовательного процесса. Такие же нарушения выявлены в Березниках. В Кизеловском политехническом техникуме наборы питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были сформированы по заниженной цене. Прокурор Кизела настоял, чтобы новые наборы были дороже и скопенсировали эту разницу.

- Всего прокурорами внесено 18 представлений, 2 протеста, - сообщили в краевой прокуратуре. - О необходимости принятия дополнительных мер проинформирован ВРИО губернатора Пермского края, министру образования и науки Пермского края внесено представление. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры края.

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ИСТОЧНИК KP.RU