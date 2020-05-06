2020-05-06T16:47:55+03:00
Общество

В Перми мошенник, выдавая себя за представителя известной компании, выманил у владельцев 44 квартиры

Он выручил за них 75 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
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Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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В краевом центре Прикамья будут судить мошенника, который целых три года выманивал у доверчивых граждан их жилье. Действовал он с размахом: размещал объявления от имени известных строительных фирм и предлагал построить особняк по смешным ценам. Для оплаты части взноса предлагал передать ему имеющееся жилье. Чаще всего оно было единственным.

- Он обвиняется в 44 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в краевой прокуратуре. – Ущерб потерпевших составил более 75 миллионов рублей. С 2013 по 2016 год он размещал в средствах массовой информации объявления о постройке гражданам индивидуальных жилых домов по цене значительно ниже рыночной. Заключив с жертвами договор о строительстве дома, он производил лишь незначительные работы на индивидуальном земельном участке и на этом останавливался.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере будет рассматриваться в Индустриальном суде Перми. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми мошенник, выдавая себя за представителя известной компании, выманил у владельцев 44 квартиры
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