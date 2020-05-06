2020-05-06T15:47:10+03:00
Общество

«Не больше 5 человек». В Перми разрешили праздновать День Победы

Но большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Оперштаб утвердил изменения в указ губернатора об ограничительных мерах во время празднования Дня Победы. Культурные памятные мероприятия можно проводить с числом участников до 5 человек, в масках и перчатках.

- Это благое дело: День Победы – святой праздник. Мы должны иметь возможность почтить память наших героев и поздравить ветеранов. При этом давайте не будем забывать о социальной безопасности. Поручаю Минкульту совместно с Минсоцем предусмотреть выдачу масок. В фонде по борьбе с коронавирусом они есть, благотворители нас поддерживают, – заявил глава региона Дмитрий Махонин.

Напомним, 9 мая в Пермском крае не предусмотрено массовых мероприятий, не будет и традиционного салюта – план 75-летия Победы был скорректирован в условиях пандемии. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме, как пройдет в Перми празднование юбилея Победы читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми мошенник, выдавая себя за представителя известной компании, выманил у владельцев 44 квартиры
Легендарный «Тополь Победы» привезли в Пермь
«Не больше 5 человек». В Перми разрешили праздновать День Победы
«Акинфий и Фелицитата». Пермяки стали выбирать детям имена в честь героев книг и сериалов
ЕГЭ 2020 в Перми могут перенести на июль или август
«Какая-то плита надгробная». Пермякам показали дизайны стелы, которую установят на границах региона
Дмитрий Махонин: День Победы никто не отменял
"Без фаты, но в перчатках и маске". Пермяки продолжают жениться в условиях коронавируса
«Длительное время была на ИВЛ». От коронавируса в Пермском крае умерла еще одна пациентка
В Пермском крае еще 25 человек заболели коронавирусом
Онко-гематологический центр Перми начал работу в полном объеме после карантина по коронавирусу
В Пермском крае 12 человек выписали из больниц после лечения коронавируса
В аварии с грузовиком в Пермском крае погибла 9-летняя девочка
Пермская художественная галерея и краеведческий музей вошли в топ-15 рейтинга посещаемости российских музеев
В Перми для медиков создан сервис, где они смогут рассказать о проблемах в период коронавируса
«Я не рабыня, когда хочу, тогда выхожу». Пермь потеряла лидерство в индексе самоизоляции
«Спасло чудо». В Перми иномарка подрезала автобус и едва не врезалась в фуру
Пермяк нашел у себя на балконе снаряд
Пермяки нашли между бетонных плит тело мужчины
«Искали больше двух лет». В Пермском крае окончены поиски 20-летнего парня