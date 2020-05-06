«Не больше 5 человек». В Перми разрешили праздновать День Победы

6 Май 2020 2020-05-06T15:47:10+03:00

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Оперштаб утвердил изменения в указ губернатора об ограничительных мерах во время празднования Дня Победы. Культурные памятные мероприятия можно проводить с числом участников до 5 человек, в масках и перчатках.

- Это благое дело: День Победы – святой праздник. Мы должны иметь возможность почтить память наших героев и поздравить ветеранов. При этом давайте не будем забывать о социальной безопасности. Поручаю Минкульту совместно с Минсоцем предусмотреть выдачу масок. В фонде по борьбе с коронавирусом они есть, благотворители нас поддерживают, – заявил глава региона Дмитрий Махонин.

Напомним, 9 мая в Пермском крае не предусмотрено массовых мероприятий, не будет и традиционного салюта – план 75-летия Победы был скорректирован в условиях пандемии. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме, как пройдет в Перми празднование юбилея Победы читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU