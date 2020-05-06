2020-05-06T16:20:20+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Перми могут перенести на июль или август

Министерство просвещения не исключает такой вариант
Анна Маркова
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Не исключено, что будет и отсрочка начала учебного года в вузах.Не исключено, что будет и отсрочка начала учебного года в вузах.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Все школьники страны продолжают дистанционное обучение, учиться осталось не долго. Но вопрос с выпускными экзаменами по-прежнему находиться в подвешенном состоянии. Выпускные экзамены в 11-ом классе могут перенести еще раз, на июль или даже август. Этого не исключили в Министерстве просвещения.

"КП" напоминает, что сейчас старт ЕГЭ и ОГЭ отложен на две недели, так что выпускные экзамены в 9 и в 11 классах начнутся 8 и 9 июня. Точное решение – будет ли повторный перенос или нет – планируется озвучить после майских праздников:

- Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена, - отметили в пресс-службе Министерства. – Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано.

Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Предполагается, что вузы смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия в октябре.

Рассматривают в Минпросвещения и вариант с отменой экзаменов в 9-ом классе. Пока число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов, русского языка и математики. Однако, обсуждается и вариант, при котором оценки за эти экзамены выставят на основе текущей успеваемости учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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