«Какая-то плита надгробная». Пермякам показали дизайны стелы, которую установят на границах региона
На портале «Управляем вместе» власти предлагают пермякам выбрать дизайн стелы, которую установят к трехсотлетнему юбилею столицы Прикамья. Их планируют установить на границах региона.
Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров
"Мы открываем новое голосование и предлагаем вам выбрать дизайн стел, которые будут приветствовать гостей нашего края и возвращающихся домой жителей. Вам предстоит определиться с выбором между шестью дизайнерскими решениями», - сообщается на портале.
Предложенные варианты будут выполнены из металлакаркаса, алюминия, с подсветкой. Есть вариант, выполненный из баннерной ткани.
Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров.
Итоги голосования подведут 16 мая.
Некоторые пермяки уже оценили дизайн стел и вот, что они пишут:
«Как надгробие. Совершенно не привлекает. Нужно доработать»
«Все не красивые! Надо большой памятник, чтоб медведь здоровый был и надпись - Пермский край!»
ИСТОЧНИК KP.RU