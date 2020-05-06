«Какая-то плита надгробная». Пермякам показали дизайны стелы, которую установят на границах региона

6 Май 2020 2020-05-06T14:39:27+03:00

Их планируют установить к 300-летнему юбилею столицы края

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На портале «Управляем вместе» власти предлагают пермякам выбрать дизайн стелы, которую установят к трехсотлетнему юбилею столицы Прикамья. Их планируют установить на границах региона.

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров

"Мы открываем новое голосование и предлагаем вам выбрать дизайн стел, которые будут приветствовать гостей нашего края и возвращающихся домой жителей. Вам предстоит определиться с выбором между шестью дизайнерскими решениями», - сообщается на портале.

Предложенные варианты будут выполнены из металлакаркаса, алюминия, с подсветкой. Есть вариант, выполненный из баннерной ткани.

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров.

Итоги голосования подведут 16 мая.

Некоторые пермяки уже оценили дизайн стел и вот, что они пишут:

«Как надгробие. Совершенно не привлекает. Нужно доработать»

«Все не красивые! Надо большой памятник, чтоб медведь здоровый был и надпись - Пермский край!»

ИСТОЧНИК KP.RU