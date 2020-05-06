2020-05-06T14:39:27+03:00
Общество

«Какая-то плита надгробная». Пермякам показали дизайны стелы, которую установят на границах региона

Их планируют установить к 300-летнему юбилею столицы края
Анна Маркова
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Металлокаркас. Алюминиевая панель. Знак формованный, врезной. Высота 12 метров.Металлокаркас. Алюминиевая панель. Знак формованный, врезной. Высота 12 метров.
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На портале «Управляем вместе» власти предлагают пермякам выбрать дизайн стелы, которую установят к трехсотлетнему юбилею столицы Прикамья. Их планируют установить на границах региона.

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров

"Мы открываем новое голосование и предлагаем вам выбрать дизайн стел, которые будут приветствовать гостей нашего края и возвращающихся домой жителей. Вам предстоит определиться с выбором между шестью дизайнерскими решениями», - сообщается на портале.

Предложенные варианты будут выполнены из металлакаркаса, алюминия, с подсветкой. Есть вариант, выполненный из баннерной ткани.

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров.

Металлокаркас. Алюминий. Лазерная резка. Внутренняя светодиодная подсветка. Знак накладной, световой. Высота 10 метров.

Итоги голосования подведут 16 мая.

Некоторые пермяки уже оценили дизайн стел и вот, что они пишут:

«Как надгробие. Совершенно не привлекает. Нужно доработать»

«Все не красивые! Надо большой памятник, чтоб медведь здоровый был и надпись - Пермский край!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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