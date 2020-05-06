2020-05-06T14:28:21+03:00
Общество

Дмитрий Махонин: День Победы никто не отменял

Что пройдет в городах Прикамья 9 мая
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Из-за коронавируса главные события Дня Победы в Пермском крае будут перенесены, а значительная часть праздничных мероприятий и акций пройдут в режиме онлайн.

- День Победы никто не отменял, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Жители Пермского края должны даже при таких обстоятельствах почувствовать праздник, прежде всего я говорю о ветеранах, которые ценой здоровья и жизни добывали победу. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить запланированные мероприятия: украсить города, привести в порядок памятники, монументы, стелы, посвященные Победе. Нужно во всех территориях края провести ремонт знаковых улиц, носящих имена героев войны. Эту задачу никто не снимал.

Спектакли и концерты, которые традиционно готовили ко Дню Победы пермские театры, в этом году пройдут в онлайн-режиме.

Пермская филармония 9 мая в течение всего дня будет транслировать концерты, посвященные Дню Победы. Концертную программу «Песни военных лет» (6+) исполнят ведущие артисты Пермского театра оперы и балета. На едином региональном сайте, посвященном 75-летию Победы состоится премьера документального фильма об Уральском добровольческом корпусе «Дивизия черных ножей» (12+), снятого киноцентром «Пермская синематека».

Афиша онлайн-событий также включает мероприятия для детей. 9 мая года в 11.00 Центральная детская библиотека города Перми проведет городской конкурс для детей и подростков «Ко мне стихи приходят как друзья» (0+). Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина в 13.00 проведет виртуальную викторину «Что мы знаем о войне» (6+), во время которой родители вместе со своими детьми смогут пройти тест и проверить свои знания. А уже в 14.00 вся семья сможет погрузиться в атмосферу памятных военных лет и самостоятельно сделать «солдатский треугольник» - символ надежды на мастер-классе «Заветный фронтовой треугольник» (0+).

Завершить праздничный день пермяки смогут виртуальной прогулкой по «Маршруту Победы», чтобы познакомиться с историей Перми в период Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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