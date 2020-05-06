"Без фаты, но в перчатках и маске". Пермяки продолжают жениться в условиях коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T13:42:40+03:00

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Больше месяца пермяки живут в условиях ограничительных мер, когда закрылись не только торговые центры, парикмахерские, кафе и рестораны, но и ведомства перешли на удаленку. Многим пришлось изменить свои планы, в том числе отказаться от пышных свадеб. Теперь жениться можно исключительно тет-а-тет, а вместо фаты невесты надевают маску и перчатки.

фото: Комитет ЗАГС Пермского края. Церемония проходит без гостей.

- Несмотря ни на что, люди по-прежнему любят и любимы, они создают семьи и радуются счастью вдвоем, - говорят сотрудники ЗАГСа Мотовилихинского района Перми. - В условиях ограничительных карантинных мер наши пары бдительны и ответственны, поэтому приходят исключительно вдвоем и защищенными. Относятся к ситуации с пониманием, и большинство из тех, кто запланировал торжественные церемонии, перенесли их на летние месяцы. Те, кто решил этого не делать, просто расписываются, ведь главное, говорят наши молодожены, это крепкий союз и твердое желание создать семью.

фото: Комитет ЗАГС Пермского края. Не все согласны переносить свадьбу на более поздние сроки.

Напомним, что на сегодняшний день в отделах ЗАГС Пермского края приостановлена государственная регистрация браков, распишут молодоженов только при наличии особых обстоятельств.

фото: Комитет ЗАГС Пермского края.

фото: Комитет ЗАГС Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU