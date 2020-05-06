«Длительное время была на ИВЛ». От коронавируса в Пермском крае умерла еще одна пациентка
Минздрав Пермского края сообщил о смерти еще одной пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. На 6 мая за все время пандемии COVID-19 не удалось спасти 17 человек, у которых был выявлен опасный вирус.
- Умерла 53-летняя пациентка с тяжелым эндокринным заболеванием и пневмонией. Она длительное время была в реанимации на аппарате ИВЛ, к сожалению, спасти ее не удалось, - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Общее число заболевших опасной инфекцией - 673. За минувшие сутки их число увеличилось на 25 человек. Всего с начала эпидемии тест на коронавирус был положительным у 673 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU