2020-05-06T11:54:02+03:00
Общество

«Длительное время была на ИВЛ». От коронавируса в Пермском крае умерла еще одна пациентка

Еще у 25 человек подтвержден диагноз COVID-19
Анна Маркова
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Спасти 17 человек, у которых был коронавирус врачи не смогли.Спасти 17 человек, у которых был коронавирус врачи не смогли.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Минздрав Пермского края сообщил о смерти еще одной пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. На 6 мая за все время пандемии COVID-19 не удалось спасти 17 человек, у которых был выявлен опасный вирус.

- Умерла 53-летняя пациентка с тяжелым эндокринным заболеванием и пневмонией. Она длительное время была в реанимации на аппарате ИВЛ, к сожалению, спасти ее не удалось, - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Общее число заболевших опасной инфекцией - 673. За минувшие сутки их число увеличилось на 25 человек. Всего с начала эпидемии тест на коронавирус был положительным у 673 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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