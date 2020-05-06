В Пермском крае еще 25 человек заболели коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T11:16:00+03:00

За прошедшие сутки из больниц выписали 12 человек, выздоровевших от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Обновлены данные по новым случаем заражения коронавирусом в Пермском крае. За сутки их число увеличилось на 25 человек. Всего с начала эпидемии тест на коронавирус был положительным у 673 жителей региона.

Кстати, в Пермском крае медики выписали еще 12 пациентов из больниц, которые проходили лечение от коронавируса.

- За прошедшие сутки из медучреждений Пермского края выписано 12 человек, выздоровевших от COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края. - Сейчас состояние пермяков удовлетворительное. На сегодня количество выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до 230.

ИСТОЧНИК KP.RU