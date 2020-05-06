Онко-гематологический центр Перми начал работу в полном объеме после карантина по коронавирусу
Закончился карантин в онкогематологии Краевой детской больницы. Один из этажей был закрыт на карантин после того, как у ребенка врачи диагностировали коронавирус.
- За весь период карантина в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу из Онко-гематологического центра было переведено три ребенка вместе с родителями, - сообщает краевой Минздрав. - На третьем этаже было изолировано 14 детей и 14 родителей.
Все пациенты, родители и сотрудники, находящиеся в больнице онкогематологии сдали контрольные анализы на коронавирус, результаты отрицательны, все здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU