В аварии с грузовиком в Пермском крае погибла 9-летняя девочка

6 Май 2020 2020-05-06T09:36:45+03:00

фото: ГУ МВД по Пермскому краю. Большегруз после столкновения оказался в кювете.

Водитель большегруза не раз получал штрафы за нарушение ПДД

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Смертельная авария произошла 5 мая в Суксунском районе на автодороге Пермь-Екатеринбург.

В сторону Екатеринбурга двигался автомобиль «Скания» с полуприцепом. За рулем ехал 29-летний житель Челябинской области. В какой-то момент у грузовика пробило колесо, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент на встречке был «ВАЗ-219110» с полуприцепом.

- В аварии погибла 9-летняя девочка, которая была в легковом автомобиле, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – Также пострадала пассажирка легковой машины, с различными травмами «скорая» доставила ее в больницу.

Полицейские сообщают, что водитель «Скания» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

- По факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - рассказали в краевом МВД.

За рулем "Скании" был водитель из Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU