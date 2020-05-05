2020-05-05T18:47:24+03:00
Происшествия

«Спасло чудо». В Перми иномарка подрезала автобус и едва не врезалась в фуру

Избежавший трагедии водитель поделился видео с происшествием
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Скриншот видеоСкриншот видео
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На камеру видеорегистратора водителя автобуса попала иномарка, которая подрезала общественный транспорт и едва не врезалась в фуру. Чудом избежавший трагедии пермяк поделился видео с «Комсомолкой».

- Все произошло 5 мая в 7:15 на Восточном обходе, - рассказывает мужчина, - Я ехал около 70 километров, как вдруг выскочил этот лихач. Он ехал больше 100 километров в час. Я сразу затормозил. От трагедии меня и пассажиров спасли доли секунды. Завтра напишу на него заявление в ГИБДД.

Восточный обход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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