«Искали больше двух лет». В Пермском крае окончены поиски 20-летнего парня

5 Май 2020 2020-05-05T12:15:22+03:00

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Напомним, в феврале 2018 года в Соликамске пропал 20-летний Никита Ш. В последний раз за несколько дней до исчезновения Никиту видел старший брат Вадим

- Он приходил ко мне в гости. Мы общались, ничего странного в его поведении я не заметил, - рассказывал тогда Вадим.

Два года отец Никиты, братья и старшая сестра не теряли надежды найти его. Все это время вместе с волонтерами и полицейскими они выходили на поиски.

5 мая 2020 года, спустя более двух лет после исчезновения, он вышел на связь с родственниками и сказал, где находится.

Он уехал в другой город и остался там жить, с ним все хорошо, - рассказал «КП» брат Никиты.- Вряд ли в ближайшее время получится с ним увидеться. Всем спасибо за помощь в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU