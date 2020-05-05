«Искали больше двух лет». В Пермском крае окончены поиски 20-летнего парня
Напомним, в феврале 2018 года в Соликамске пропал 20-летний Никита Ш. В последний раз за несколько дней до исчезновения Никиту видел старший брат Вадим
- Он приходил ко мне в гости. Мы общались, ничего странного в его поведении я не заметил, - рассказывал тогда Вадим.
Два года отец Никиты, братья и старшая сестра не теряли надежды найти его. Все это время вместе с волонтерами и полицейскими они выходили на поиски.
5 мая 2020 года, спустя более двух лет после исчезновения, он вышел на связь с родственниками и сказал, где находится.
Он уехал в другой город и остался там жить, с ним все хорошо, - рассказал «КП» брат Никиты.- Вряд ли в ближайшее время получится с ним увидеться. Всем спасибо за помощь в поисках.
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ИСТОЧНИК KP.RU