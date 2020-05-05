2020-05-05T11:21:07+03:00
Общество

В Пермском крае еще у 18 человек выявлен коронавирус

С начала пандемии COVID-19 в регионе опасной инфекцией заболели 648 человек
Анна Маркова
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С начала пандемии в регионе выздоровело 218 жителей.С начала пандемии в регионе выздоровело 218 жителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ежедневно в Пермском крае выявляют новых пациентов с коронавирусом. По данным на 5 мая еще у 18 человек тест на COVID-19 оказался положительным. С начала пандемии в регионе заболело уже 648 человек.

За прошедшие сутки из больниц выписали 11 пациентов, которые поправились от опасной инфекции, 16 - умерли.

- За последние сутки из медучреждений Прикамья выписали 11 пациентов, проходивших лечение от COVID-19, - сообщает минздрав Пермского края. - Таким образом с начала пандемии в регионе выздоровело 218 жителей. Их состояние удовлетворительное. Суточный прирост составил менее 3 %.

Из 18 новых случаев: 3 – с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 18 новых инфицированных - 8 мужчин, 9 женщин, 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 8 человек, 4 человека в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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