2020-05-04T19:17:10+03:00
Общество

Хроники коронавируса: Пермский край перевыполнил план по оснащению кислородом больничных коек

Всего к приему пациентов готовы около полутора тысяч коек
Ксения ОГАРЕВА
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Пациентам с коронавирусом зачастую требуется дополнительная подача кислорода. Поэтому в лечебных учреждениях Прикамья в массовом порядке оснащают койки системой подачи кислорода.

Как сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения края Оксана Мелехова, за майские праздники в Прикамье еще 238 коек оснастили подачей кислорода. Таким образом, для пациентов с коронавирусом организовано 1264 койки с кислородом.

- Там, где не хватает мощностей системы подачи или хранения кислорода, устанавливаем кислородные концентраторы, - рассказала Оксана Мелехова. - Подготовлено еще 150 концентраторов кислорода, передаваемых из других медицинских учреждений. В целом готовы к приему пациентов 1414 койки с кислородом, что на 11 процентов выше планового показателя. .

Тем временем прием пациентов с COVID-19 начало еще одно перепрофилированное медицинское учреждение - корпус городской клинической больницы им. М.А. Тверье, расположенный по адресу ул. Никулина, 10. Там подготовлено 180 коек для пациентов, 149 из них оснащены кислородом. В отделении находится 21 аппарат ИВЛ, еще 43 аппарата в случае необходимости будут доставлены в отделение в течение 2 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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