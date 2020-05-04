2020-05-04T19:45:07+03:00
Общество

В Перми вспышка коронавирусной инфекции: новый очаг выявили в МСЧ №140

Тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов
Виктор Правдин
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Фото из архива «КП»Фото из архива «КП»
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На заседании оперштаба министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что 4 мая в урологическом отделении МСЧ №140 выявили очаг распространения коронавирусной инфекции.

- Тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов. Отделение закрыли на прием и выписку пациентов. Урологическую помощь в городе оказывают в горбольнице имени Гринберга и краевой клинической больнице, - заявила Мелехова.

По словам министра, на сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано шесть внутрибольничных очагов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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