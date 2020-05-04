В Перми вспышка коронавирусной инфекции: новый очаг выявили в МСЧ №140
На заседании оперштаба министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что 4 мая в урологическом отделении МСЧ №140 выявили очаг распространения коронавирусной инфекции.
- Тесты на коронавирус оказались положительными у семи человек: трех сотрудников и четырех пациентов. Отделение закрыли на прием и выписку пациентов. Урологическую помощь в городе оказывают в горбольнице имени Гринберга и краевой клинической больнице, - заявила Мелехова.
По словам министра, на сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано шесть внутрибольничных очагов.
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ИСТОЧНИК KP.RU