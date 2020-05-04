«Ослаблять режим рано». Глава Пермского края заявил, что открывать парикмахерские еще не время

4 Май 2020 2020-05-04T17:40:00+03:00

Однако, если не будет новых вспышек коронавируса, салоны красоты откроют двери не позднее 11 мая

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 мая, на заседании оперштаба обсуждался вопрос открытия парикмахерских и салонов красоты. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ослаблять режим и открывать салоны красоты еще рано.

- Ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6-7%. При этом после консультаций с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима. Если не будет новых вспышек заболевания, и ситуация останется стабильной, салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая, - подчеркнул врио губернатора Прикамья.

Если новых вспышек коронавируса не будет, салонам красоты и парикмахерским разрешат работать при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности. Работники салонов красоты и парикмахерских должны будут измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента, обслуживать клиентов исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут и в отдельном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU