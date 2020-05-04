2020-05-04T17:40:00+03:00
Общество

«Ослаблять режим рано». Глава Пермского края заявил, что открывать парикмахерские еще не время

Однако, если не будет новых вспышек коронавируса, салоны красоты откроют двери не позднее 11 мая
Виктор Правдин
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Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В понедельник, 4 мая, на заседании оперштаба обсуждался вопрос открытия парикмахерских и салонов красоты. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ослаблять режим и открывать салоны красоты еще рано.

- Ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6-7%. При этом после консультаций с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима. Если не будет новых вспышек заболевания, и ситуация останется стабильной, салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая, - подчеркнул врио губернатора Прикамья.

Если новых вспышек коронавируса не будет, салонам красоты и парикмахерским разрешат работать при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности. Работники салонов красоты и парикмахерских должны будут измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента, обслуживать клиентов исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут и в отдельном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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