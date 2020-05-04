2020-05-04T17:00:55+03:00
Общество

Глава Прикамья распорядился вернуть с вахты из Якутии 140 жителей края

У некоторых работников месторождения положительный тест на коронавирус
Виктор Правдин
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Дмитрий Махонин. Фото: https:permkrai.ruДмитрий Махонин. Фото: https:permkrai.ru
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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил в кратчайшие сроки доставить в Пермский край 140 жителей региона, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на Чаяндинском месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса. Положительные результаты выявлены у трети из 10 тысяч рабочих, которые на этой неделе прошли тестирование. Однако в воскресенье, 3 мая, Роспотребнадзор подтвердил инфекцию только у 39 работников месторождения.

- После проведения переговоров с представителями "Газпрома" Дмитрий Махонин попросил начальника ГУВД края Михаила Давыдова, главного санитарного врача региона Виталия Костарева, вице-премьеров краевого правительства Антона Удальева и Сергея Никифорова и министра тербезопасности Виктора Батмазова обеспечить доставку пермских вахтовиков на родную землю с последующим помещением их на двухнедельную обсервацию и проверкой на наличие коронавирусной инфекции, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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