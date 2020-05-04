4 Май 2020 2020-05-04T13:40:34+03:00

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Сегодня, 4 мая, в Перми завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. В ближайшие дни температура воздуха в Перми поднимется свыше 20 градусов.

- Всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов, - подчеркнули в городской администрации.

Тем временем коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону.

Будут отремонтированы тепловые сети на улицах Газеты Звезда, Полины Осипенко, Революции и Островского. Также энергетики заменят отдельные участки трубопроводов на улицах Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской.

Всего в Перми в этом году планируется заменить порядка 10 километров магистральных и распределительных тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU