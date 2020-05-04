В Пермском крае на 4 мая 2020 года новые заболевшие коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T11:57:56+03:00

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Еще у 35 человек подтвержден диагноз коронавирус. Теперь в Пермском крае больных этой инфекцией более 400 человек. А общее число инфицированных в крае достигло 630.

Из 35 новых инфицированных - 20 мужчин, 15 женщин. Один прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 20 человека, 7 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

- Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов, - отметили в оперативном штабе.

За последние сутки из больниц Прикамья выписали 41 человека, вылечившегося от коронавируса. Теперь всего в Пермском крае число людей, выздоровевших от COVID-19, увеличилось до 207.

На 4 мая 2020 года в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1456 человек. Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU