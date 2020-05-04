«Еще шестеро». В Прикамье коронавирус подтвержден у 74 врачей

4 Май 2020 2020-05-04T08:49:42+03:00

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За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 6 медицинских работников, всего в регионе диагноз COVID-19 поставлен 74 сотрудникам медицинских учреждений.

На 4 мая 2020 года выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 9 человек, имеющих симптомы болезни, проходят лечение в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

За последние сутки из больниц Прикамья выписали 41 человека, вылечившегося от коронавируса. Сейчас в больницах лечатся 384 человека, из них диагноз коронавирус подтвержден у 372 человек, у 12 пациентов – симптомы ОРВИ и пневмонии. Их анализы направлены на проверку по COVID-19.

1565 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача. Среди них у 42 человек подозрение на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU