В Прикамье в магазине покупатель напал с ножом на продавца

4 Май 2020 2020-05-04T08:16:51+03:00

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Чуть больше двух месяцев провел на свободе житель Горнозаводского района. В феврале он освободился из мест лишения свободы, где провел семь лет за разбойное нападение. А в начале мая вновь оказался взаперти.

Мужчина зашел в магазин поселка Теплая Гора Горнозаводского района и вытащил нож. Он пригрозил продавцу, что зарежет ее, а затем ударил ее несколько раз рукоятью ножа по голове и потребовал деньги.

Но женщина вместо того, чтобы подчиниться грабителю, стала громко кричать и звать на помощь. Тот испугался и попытался скрыться. Но прохожие задержали его и передали сотрудникам полиции.

- По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. - Гражданин водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU