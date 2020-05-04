2020-05-04T09:14:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Перми резко увеличилось

4 мая из больниц выписали 41 человека
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первомайские праздники порадовали несколько десятков семей. За последние сутки из больниц Прикамья выписали 41 человека, вылечившегося от коронавируса. Теперь всего в Пермском крае число людей, выздоровевших от COVID-19, увеличилось до 207.

С 27 апреля по 3 мая из медучреждений Прикамья было выписано 90 человек - жители 10 территорий. В Перми выздоровели 72 человека, в Пермском районе, в Бардымском муниципальном округе и Чайковском городском округе - по 4 человека, по одному – в Куединском районе, Губахе, Кудымкаре, Оханске, Березниках и Верещагино.

При этом в Куединском районе и Оханске выздоровели единственные заболевшие – сейчас в этих территориях, инфицированных нет.

Напомним, на утро 4 мая в Пермском крае 595 инфицированных коронавирусом. В настоящее время 372 человека на лечении, еще 1565 - на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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