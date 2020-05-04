Смертельное ДТП в Пермском крае: погиб 20-летний водитель

4 Май 2020 2020-05-04T07:52:03+03:00

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Днем 3 мая под Чайковским произошло дорожно-транспортное происшествие. 20-летний водитель BMW вез двух приятелей – 20 и 21 года – в Чайковский. На девятом километре дороги Чайковский - Марково парень не справился с управлением. Его автомобиль занесло, BMW скатился с дороги в правый кювет и опрокинулся.

Вjдитель погиб на месте. Его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Их на скорой увезли в больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU