68 медработников в Пермском крае заболели COVID-19
Согласно последним данным о распространении коронавирусной инфекции в регионе, в Пермском крае заболели коронавирусом 68 врачей. Об этом сообщила в своем Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова. За минувшие сутки инфекция была подтверждена у трех медработников.
В настоящий момент в Прикамье цифра заболевших составила 595 человек. 38 инфицированных накануне пермяков заразились внутри региона.
За все время с начала эпидемии, в Пермском крае было зафиксировано 16 летальных исходов у пациентов, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Большинство из них имели сопутствующие заболевания.
А 166 человек выздоровели и выписались домой.
ИСТОЧНИК KP.RU