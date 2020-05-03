68 медработников в Пермском крае заболели COVID-19

3 Май 2020 2020-05-03T13:53:30+03:00

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Согласно последним данным о распространении коронавирусной инфекции в регионе, в Пермском крае заболели коронавирусом 68 врачей. Об этом сообщила в своем Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова. За минувшие сутки инфекция была подтверждена у трех медработников.

В настоящий момент в Прикамье цифра заболевших составила 595 человек. 38 инфицированных накануне пермяков заразились внутри региона.

За все время с начала эпидемии, в Пермском крае было зафиксировано 16 летальных исходов у пациентов, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

А 166 человек выздоровели и выписались домой.

ИСТОЧНИК KP.RU