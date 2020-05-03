«Уже 16 летальных исходов». В Перми от COVID-19 скончался еще один пациент
3 мая в краевом минздраве сообщили еще об одном пациенте, который скончался от коронавируса за минувшие сутки.
- За последние сутки были зафиксирован один случай смерти, связанный с COVID-19, - сообщает пресс-служба пермского краевого минздрава. - Это пациент, который проходил лечение в клинике «РЖД-Медицина», у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии.
Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.
Клинику «РЖД-Медицина», напомним, из-за массовой вспышки инфекции, будет проверять прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU