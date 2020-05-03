«Уже 16 летальных исходов». В Перми от COVID-19 скончался еще один пациент

3 Май 2020 2020-05-03T11:05:45+03:00

В Пермском крае от опасного заболевания скончалось 16 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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3 мая в краевом минздраве сообщили еще об одном пациенте, который скончался от коронавируса за минувшие сутки.

- За последние сутки были зафиксирован один случай смерти, связанный с COVID-19, - сообщает пресс-служба пермского краевого минздрава. - Это пациент, который проходил лечение в клинике «РЖД-Медицина», у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии.

Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Клинику «РЖД-Медицина», напомним, из-за массовой вспышки инфекции, будет проверять прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU