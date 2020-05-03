«39 новых заболевших». Появились свежие данные по инфицированным COVID-19 в Пермском крае

3 Май 2020 2020-05-03T10:57:45+03:00

Всего в регионе 595 заболевших, выздоровели 166 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 3 мая в регионе зарегистрировано 595 пациентов с коронавирусом

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Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству заболевших COVID-19 в Пермском крае. 3 мая эта цифра увеличилась в регионе на 39 человек и составляет 595.

Девять с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Из 38 новых инфицированных - 24 мужчины, 11 женщин, 3 ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 22 человека, 10 человек в возрасте 45-65, 3 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU