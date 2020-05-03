2020-05-03T09:23:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще пять человек выздоровели 3 мая от COVID-19 в Пермском крае

Это четверо мужчин и одна женщина
Алена ОВЧИННИКОВА
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166 человек в Пермском крае уже вылечились от опасной инфекции.166 человек в Пермском крае уже вылечились от опасной инфекции.Фото: архив "КП"
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3 мая оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки еще пять человек выписались из больниц.

Это четверо мужчин и одна женщина, все они проходили лечение в Перми. Сейчас их состояние оценивается, как удовлетворительное, а всего начала пандемии в регионе выздоровело 166 человек. Это треть от всех выявленных инфицированных в Прикамье.

Напомним, на утро 3 мая в Прикамье заболевших коронавирусом зарегистрировано 556 человек. Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на опасный вирус. За все время эпидемии было проведено почти 45 тысячи тестов.

Сейчас исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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