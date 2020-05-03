Еще пять человек выздоровели 3 мая от COVID-19 в Пермском крае
3 мая оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки еще пять человек выписались из больниц.
Это четверо мужчин и одна женщина, все они проходили лечение в Перми. Сейчас их состояние оценивается, как удовлетворительное, а всего начала пандемии в регионе выздоровело 166 человек. Это треть от всех выявленных инфицированных в Прикамье.
Напомним, на утро 3 мая в Прикамье заболевших коронавирусом зарегистрировано 556 человек. Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на опасный вирус. За все время эпидемии было проведено почти 45 тысячи тестов.
Сейчас исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом в Перми на 3 мая 2020 года составило 556 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 3 мая 2020 года [аудио] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU