2020-05-03T09:12:55+03:00
Общество

В Перми закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сибирской и Революции

И изменен маршрут следования автобуса № 63
Алена ОВЧИННИКОВА
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Планируется, что работы продлятся до 10 июля.Планируется, что работы продлятся до 10 июля.Фото: архив "КП"
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3 мая в Перми временно прекращено движение автотранспорта на перекрестке улиц Сибирской и Революции и изменен маршрут следования автобуса №63. Причина – масштабный ремонт на данном участке. От Центрального рынка до улицы Сибирской планируется открыть четырехполосное движение и обустроить трамвайные пути.

- Режим самоизоляции и связанное с ним снижение автомобильного трафика позволяют начинать масштабные ремонты дорог раньше запланированных сроков, - пояснили в пресс-службе администрации Перми. – Поэтому подрядные организации раньше вышли на реконструкцию улицы Карпинского, капитальный ремонт улиц Крупской и Краснополянской, путепровода на улице Светлогорской. Работы по строительству новых трамвайных путей на улице Революции не стали исключением – подрядчик вышел на объект 3 мая, а не 11 мая, как планировалось ранее.

В связи с этим с 00.00 3 мая до 10 июля временно прекращено движение автотранспорта на перекрестке улиц Революции и Сибирской. Автомобилистам доступно два поворота направо.

С 3 мая автобусный маршрут №63 в направлении из микрорайона Крохалева следует в объезд по Комсомольскому проспекту и улице Пушкина, далее по маршруту следования. По направлению в сторону микрорайона Крохалева – без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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