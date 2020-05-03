В Пермском крае суды принудительно госпитализировали шесть пациентов с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, что в целях предотвращения угрозы распространения инфекции, с начала эпидемии COVID-2019 в Пермском крае были принудительно госпитализированы шесть человек. Управление Роспотребнадзора обращалось в суд с исковыми заявлениями, а суд рассматривал и удовлетворял их. Об одном из таких случаев можно прочитать здесь.
За нарушение режима изоляции Роспотребнадзор составил 9 протоколов об административном правонарушении.
- Всего было вынесено 556 Постановлений о госпитализации больных инфекционным заболеванием COVID-2019, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - И 5600 постановлений об изоляции граждан, контактирующих с больными, в том числе 637 постановлений в отношении лиц, прибывших из города Москвы, Московской области и 179 в отношении лиц, прибывших их города Санкт-Петербурга.
После того, как из-за режима самоизоляции были закрыты предприятия и организации, эпидемиологи провели проверки 15 820 объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU