В Пермском крае суды принудительно госпитализировали шесть пациентов с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T09:01:18+03:00

А Роспотребнадзор вынес 556 Постановлений о госпитализации больных с COVID-2019

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В Роспотребнадзоре рассказали, что в целях предотвращения угрозы распространения инфекции, с начала эпидемии COVID-2019 в Пермском крае были принудительно госпитализированы шесть человек. Управление Роспотребнадзора обращалось в суд с исковыми заявлениями, а суд рассматривал и удовлетворял их. Об одном из таких случаев можно прочитать здесь.

За нарушение режима изоляции Роспотребнадзор составил 9 протоколов об административном правонарушении.

- Всего было вынесено 556 Постановлений о госпитализации больных инфекционным заболеванием COVID-2019, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - И 5600 постановлений об изоляции граждан, контактирующих с больными, в том числе 637 постановлений в отношении лиц, прибывших из города Москвы, Московской области и 179 в отношении лиц, прибывших их города Санкт-Петербурга.

После того, как из-за режима самоизоляции были закрыты предприятия и организации, эпидемиологи провели проверки 15 820 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU