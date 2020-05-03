За пермяками, которые выжигают сухую траву, будут следить с беспилотников

3 Май 2020 2020-05-03T08:33:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой весной уже 24 случая горения сухой травы было зарегистрировано в Пермском крае. Особый противопожарный режим уже введен в Платошинском и Кондратовском сельских поселениях и в городском округе Березники.

Ситуацию с пожарами ежедневно мониторят как сами огнеборцы, так и представители администраций, полиции, лесной охраны.

- С 1 по 11 мая 2020 года задействуется беспилотная авиационная система для выявления и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение требований пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

За выжигание сухой травы предусмотрены следующие штрафы: на граждан - от 2 до 3-х тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

В условиях особого противопожарного режима, размеры штрафа составляют: на граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU