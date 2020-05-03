«Двое погибли, одна в больнице». В Пермском крае произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП произошло 2 мая рано утром в Пермском крае, в результате которого скончались два человека, еще одна женщина в больнице.
- Авария произошла около 6.30 утра в Частинском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - За рулем автомобиля ВАЗ-2107 находилась женщина водитель 25 лет. В момент движения она не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. В результате ДТП погибли и сама женщина-водитель, и ее пассажир.
Также с травмами различной степени тяжести была госпитализирована пассажирка отечественного автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU