2020-05-02T17:20:55+03:00
Происшествия

В Перми расследуют скандальный случай с показом 7-классникам порноролика во время дистанционного урока

Вместо географии их познакомили с контентом «для взрослых»
Андрей МАТЛИН
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В условиях самоизоляции дети вынуждены учиться удаленно. Фото: Анна МарковаВ условиях самоизоляции дети вынуждены учиться удаленно. Фото: Анна Маркова
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Следователь Прикамья начали доследственную проверку скандального случая, произошедшего в ходе дистанционного обучения в одной из пермских школ.

Как уже писала «Комсомольская правда», во время проведения в удаленном режиме урока географии, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom, на экранах планшетов учеников 7 класса появился ролик с контентом «для взрослых».

Фрагмент скриншота скандального ролика.

Фрагмент скриншота скандального ролика.

Как потом объясняла родителям завуч школы, дистанционное обучение для педагогов вновинку, и они не знают, как обезопасить видеоуроки от хакеров.

- Это началось еще в марте и получило название «Зумбомбинг», - объяснил «Комсомолке» доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев. - Сперва на Западе, а потом дошло и до нас. К сожалению, не все наши преподаватели могут обезопасить себя и своих учеников от подобных конфузов. Но есть технические инструменты, которые помогут избежать подобных ситуаций.

Тем временем в краевом следственном управлении решили попробовать отыскать тех, кто взломал сервис видеоконференции.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится

- Начата доследственная проверка по факту несанкционированного вмешательства в дистанционное обучение с последующим транслированием материала порнографического характера, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела о распространении порнографических материалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Перми расследуют скандальный случай с показом 7-классникам порноролика во время дистанционного урока
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