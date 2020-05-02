В Прикамье число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 увеличилось до 15 человек. Кого считают умершим от коронавирусной инфекции?
В Пермском крае за последние сутки были зафиксированы 3 летальных случая у людей с подтвержденным тестом на COVID-19, и число умерших инфицированных увеличилось до 15 человек.
Кого именно включают в такую статистику? И в краевом Минздраве, и в министерстве здравоохранения РФ дали некоторые разъяснения по этому поводу.
- У одной 81-летней пациентки из числа трех последних случаев были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной 47-летней пациентки причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований, - сообщили в Минздраве Прикамья.
На некоторые частые вопросы дали официальные ответы и в Минздраве РФ:
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- Как ведется подсчет заболевших и умерших? Учитываются только подтвержденные по тестам или в статистику входят и те, у кого тест отрицательный, но есть двусторонняя пневмония?
- Если тест отрицательный, но есть двусторонняя пневмония, то возможна постановка диагноза COVID-19.
- При подсчете смертей учитываются только те, которые умерли в больницах, или же в статистику включаются и те, кто умер дома, в домах престарелых?
- Умершие дома или в домах престарелых подлежат судебно-медицинскому вскрытию. И по его результатам, если установлен диагноз «коронавирусная инфекция», они также учитываются.
- Почему в России такое маленькое количество смертей по сравнению с другими странами?
- В России долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней и уже готовились к оказанию помощи. У нас было где-то около месяца, что позволило во многих регионах подготовить госпитальную базу, подготовить оборудование. И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, где врачам приходилось решать, какого больного подключить к аппарату ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU