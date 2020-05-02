2020-05-02T12:50:42+03:00
Общество

В Прикамье за сутки умерли еще 3 зараженных коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до 15

В краевом Минздраве прокомментировали печальную статистику
Андрей МАТЛИН
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- За последние сутки были зафиксированы 3 смерти, связанных с COVID-19, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. - У одной 81-летней пациентки были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной 47-летней пациентки причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 15 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Также по Пермскому краю за прошлые сутки получено 34 новых подтверждения по тестам на кроронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье достигло 556, ежедневный прирост составил 6,1 процента.

- Из 29 новых инфицированных - 13 мужчин, 16 женщин, - отметили в Минздраве. - Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 11 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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