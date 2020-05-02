Количество пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось за сутки на 32 пациента

2 Май 2020 2020-05-02T12:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспортебнадзоре РФ опубликовали свежие данные по подтвержденным диагнозам на коронавирус. Количество инфицированных по Пермскому краю увеличилось на 32 случая.

- Всего за последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах, - сообщили в санитарно-эпидемиологическом ведомстве. - Из них 46,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.

- В Пермском крае на данный момент - плюс 32 новых заболевших, - подтвердили в краевом оперативном штабе. - Прирост за последние сутки составляет 6 процентов, в то же время средний ежесуточный показатель прироста заболевших за уходящую неделю пока менее 5 процентов. Для сравнения: за истекшие сутки 55 пациентов в Пермском крае выздоровело. 17 пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая установлены посмертно.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

- Из 29 новых инфицированных - 13 мужчин, 16 женщин, - сообщили в краевом Минздраве. - Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 11 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

Также по сообщениям Минздрава, за последние сутки были зафиксированы 3 смерти, связанных с COVID-19. У одной пациентки возрастом 81 год были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 15 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU