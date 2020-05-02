Количество пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось за сутки на 32 пациента
В Роспортебнадзоре РФ опубликовали свежие данные по подтвержденным диагнозам на коронавирус. Количество инфицированных по Пермскому краю увеличилось на 32 случая.
- Всего за последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах, - сообщили в санитарно-эпидемиологическом ведомстве. - Из них 46,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.
- В Пермском крае на данный момент - плюс 32 новых заболевших, - подтвердили в краевом оперативном штабе. - Прирост за последние сутки составляет 6 процентов, в то же время средний ежесуточный показатель прироста заболевших за уходящую неделю пока менее 5 процентов. Для сравнения: за истекшие сутки 55 пациентов в Пермском крае выздоровело. 17 пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая установлены посмертно.
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- Из 29 новых инфицированных - 13 мужчин, 16 женщин, - сообщили в краевом Минздраве. - Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 11 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.
Также по сообщениям Минздрава, за последние сутки были зафиксированы 3 смерти, связанных с COVID-19. У одной пациентки возрастом 81 год были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 15 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU