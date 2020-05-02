За минувшие сутки в Прикамье выписали рекордное число выздоровевших от коронавируса
В Пермском крае поставлен обнадеживающий рекорд, связанный с ситуацией противодействия коронавирусной инфекции.
Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, за минувшие сутки из медучреждений Пермского края выписали 55 человек, переболевших COVID-19.
- Число выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось в 1,5 раза, - отметили в Минздраве. - Большая часть из них - из Перми, три человека проходили лечение в Чайковском, двое - в Осе и ещё два пациента лечились в Краснокамске. В числе выздоровевших 4 ребёнка, 21 женщина и 30 мужчин.
Как отмечают медики, сейчас состояние пермяков удовлетворительное.
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Таким образом, число оправившихся от коронавируса в Пермском крае увеличилось в полтора раза - до 161.
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ИСТОЧНИК KP.RU