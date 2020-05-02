2020-05-02T10:07:20+03:00
Общество

Певцы и музыканты Прикамья присоединились к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»

Они исполнили легендарную песню «День Победы»
Андрей МАТЛИН
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Фото: скриншот видеоролика.Фото: скриншот видеоролика.
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Пермский край 2 мая принял «эстафетную палочку» песенного марафона «Наш День Победы». Эта акция стартовала 25 апреля в Мордовии. Регионы ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя известную песню «День Победы». Певцы и музыканты записывают видеоролики, которые можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

В Прикамье такой видеоролик записывали в марте, еще до введения режима самоизоляции. Съемки проходили в памятных местах краевого центра и в Большом концертном зале филармонии, монтировали ролик на видеостудии Пермской филармонии.

Песню «День Победы» исполнили артисты хора Пермской хоровой капеллы мальчиков и солисты Пермского театра оперы и балета - Наталья Кириллова, Владимир Тайсаев, Эдуард Морозов. Аккомпанировали им 48 музыкантов Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой.

- Песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», впервые исполненная 45 лет назад, выбрана не случайно, - говорит солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова. - Она передает и величие подвига нашего народа, и боль утраты родных людей. Моя бабушка, например, пережила ужасы блокадного Ленинграда. Когда поешь такие песни, комок стоит в горле.

В начале видеоролика приводится статистика военных лет: 500 тысяч жителей Прикамья ушли на фронт, 200 тысячам из них не довелось дожить до Дня Победы. Приближали победный день и труженики тыла. Пермский край по праву называли в военные годы опорным краем державы. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги, из Лысьвы – каски. Для нужд фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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