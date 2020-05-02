2020-05-02T09:22:58+03:00
Общество

В Перми рыбаку, который в условиях режима самоизоляции выловил 73 килограмма рыбы, грозит 2 года

Патруль задержал его на Каме в районе Закамска
Андрей МАТЛИН
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А вот такими удочками 73 килограмма не наловишь.А вот такими удочками 73 килограмма не наловишь.Фото: Андрей МАТЛИН
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Житель краевого центра решил, что не будет ничего страшного, если он нарушит режим самоизоляции и покатается на лодке. Теперь против 55-летнего рыбака возбудили уголовное дело.

- Сотрудники полиции и рыбнадзора проводили совместное патрулирование, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - На Каме, напротив СНТ «Якорь» в Кировском районе патруль заметил моторную лодку. Мало того, что ее владелец нарушил режим самоизоляции, так он еще оказался и браконьером – пользовался запрещенными орудиями массового истребления рыбы. После подсчета добытого выяснилось, что он незаконно выловил 73 килограмма рыбин. Все выловленное было изъято. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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