В Перми рыбаку, который в условиях режима самоизоляции выловил 73 килограмма рыбы, грозит 2 года
Житель краевого центра решил, что не будет ничего страшного, если он нарушит режим самоизоляции и покатается на лодке. Теперь против 55-летнего рыбака возбудили уголовное дело.
- Сотрудники полиции и рыбнадзора проводили совместное патрулирование, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - На Каме, напротив СНТ «Якорь» в Кировском районе патруль заметил моторную лодку. Мало того, что ее владелец нарушил режим самоизоляции, так он еще оказался и браконьером – пользовался запрещенными орудиями массового истребления рыбы. После подсчета добытого выяснилось, что он незаконно выловил 73 килограмма рыбин. Все выловленное было изъято. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU