2020-05-02T08:51:46+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья, который наставил на соседа игрушечный пистолет, посадят на 2 года

Его знакомый заявил, что всерьез принял игрушку за боевое оружие
Андрей МАТЛИН
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За свои "подвиги" житель Краснокамска проведет 2 года за колючей проволокой.За свои "подвиги" житель Краснокамска проведет 2 года за колючей проволокой.
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В Краснокамске судили местного жителя за угрозу убийства и разбой сразу по двум эпизодам.

В ноябре прошлого года ночью он вышел вместе с соседом во двор своего дома и решил подшутить над приятелем. Он приставил к его голове игрушечный пистолет и предложил прощаться с жизнью.

- Произошла ссора, он достал из кармана пистолет, приставил дуло к голове знакомого и угрожал выстрелить, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - В ходе следствия выяснилось, что пистолет был игрушечный, но внешне походил на боевой. Потерпевший заявил, что воспринял угрозы всерьез и испугался за свою жизнь.

На этом пьяные «подвиги» обвиняемого не закончились.

- Днем он напал на мальчика, который катался на велосипеде, - сообщили в полиции. - Он остановил его и потребовал деньги. Затем ударил ребенка по лицу, сломал ему нос. Мальчик, спасаясь от преступника, забежал в магазин, продавец вызвала полицию. Нападавший был задержан.

Суд приговорил жителя Краснокамска к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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