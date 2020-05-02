В Пермском крае мужчина просил вызвать полицейских, а когда те приехали, он умер

2 Май 2020 2020-05-02T11:51:02+03:00

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Сумасшедшая смена выдалась у продавцов одного из магазинов в Добрянском районе. Поздним вечером 30 апреля в круглосуточный супермаркет забежал мужчина и начал все громить.

- Он был в неадекватном состоянии, - рассказывает очевидец. - Разнес стеллаж, бегал по магазину, говорил, что его обокрали и просил вызвать полицейских. Нажал кнопку пожарной сигнализации, а потом пытался прорваться к кассе. Тогда продавцы вызвали ГБР.

Приехавшие сотрудники частной охранной компании скрутили мужчину, а пока ждали полицейских, ему стало плохо.

- У него посинели руки и губы, - продолжает очевидец. - Его вывели на улицу и вызвали скорую. Но когда медики приехали, мужчина уже умер.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 30 апреля им поступило сообщение о смерти мужчины.

- Видимых причин смерти не обнаружено. Труп направлен на судмедэкспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU