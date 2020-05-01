Разбилась насмерть: в Перми из окна шестого этажа выпала женщина
Она умерла до приезда врачей
-Фото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла в четверг, 30 апреля, в Мотовилихинском районе Перми. Около 19:00 из окна 6 этажа дома по бульвару Гагарина, 58 а выпала 39-летняя женщина.
- Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.
Причины произошедшего не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU