2020-05-01T16:45:52+03:00
Происшествия

Разбилась насмерть: в Перми из окна шестого этажа выпала женщина

Она умерла до приезда врачей
Виктор Правдин
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--Фото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла в четверг, 30 апреля, в Мотовилихинском районе Перми. Около 19:00 из окна 6 этажа дома по бульвару Гагарина, 58 а выпала 39-летняя женщина.

- Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Причины произошедшего не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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