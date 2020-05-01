Клещи покусали более 200 жителей Пермского края
С начла 2020 года в Роспотребнадзоре зарегистрировали более 200 обращений пермяков, которые сообщили об укусах клещами.
Специалисты надзорного ведомства связывают чрезмерную активность паукообразных с ранним таянием снега и советуют жителям края, уехавшим на самоизоляцию за город, не забывать о мерах профилактики:
Тщательно осматривать себя, близких и своих питомцев.
- Животные нередко приносят на себе клещей, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.
Также советуют кипятить молоко перед употреблением.
- В период массового нападения клещей на коз (чаще всего), овец, коров и буйволов вирус может находиться в молоке, - сообщают специалисты надзорного ведомства.
Если вы обнаружили на себе клеща, его необходимо отнести в лабораторию. Всего в Пермском крае функционирует 15 лабораторий.
ИСТОЧНИК KP.RU