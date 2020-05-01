«Новые жертвы COVID-19». В Пермском крае умерли еще три человека с коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T12:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 мая, в министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что за последние сутки от коронавируса в медучреждениях скончались 3 пациента ( один из них - 77-летняя женщина - умерла от онкологии, а коронавирус ей диагностировали посмертно). Тем не менее в Минздраве отмечают, что в статистику умерших от коронавируса попадают все пациенты, даже если COVID-19 выявляют только после смерти.

Таким образом, по состоянию на 1 мая 2020 года в Пермском крае зарегистрированы 524 случая заражения

- Из новых инфицированных - 4 мужчин, 13 женщин и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 7 человек, 5 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов, - сообщили в Минздраве.

12 человек скончались (четыре - с посмертным диагнозом коронавирус), 106 человек выздоровели, 406 проходят лечение (105 без симптомов, 301 - в больнице)

Исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

Актуальная и достоверная информация о принимаемых мерах по предотвращению распространения вируса публикуется в разделе Сайта губернатора и Правительства Пермского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если не откроете - вырежем двери». Пермячка с коронавирусом забаррикадировалась в квартире, чтобы не попасть в больницу

Женщине не с кем было оставить 11-летнего сына, анализ которого был отрицательным [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU