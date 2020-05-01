Коронавирус в Пермском крае: еще 4 человека вылечились от COVID-19

1 Май 2020 2020-05-01T10:35:53+03:00

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По данным оперштаба на утро 1 мая 2020 года, в Пермском крае от коронавируса вылечились еще 4 человека. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 500 человек заразились, 95 выздоровели, 9, к сожалению, скончались.

Из всех 500 инфицированных примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 30 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 500 человек в 24 городах и районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU