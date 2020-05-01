Продуктовые наборы для малообеспеченных семей Прикамья будут выдавать до середины мая

1 Май 2020 2020-05-01T08:40:16+03:00

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Оперштаб принял решение продлить выдачи продуктовых наборов малообеспеченным семьям в Пермском крае.

Власти отметили, что сейчас сухие пайки в Прикамье получают более 160 тысяч человек. Это дети 3-7 лет и школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете.

Кроме того, сельхозпредприятия Пермского края выступили с инициативой выдавать сухпайки студентам техникумов и колледжей из малообеспеченных семей. Ранее продуктовые наборы выдавались только лицам с ОВЗ.

Теперь и они будут бесплатно получать продукты отечественного производства. Доставлять продукцию будут при помощи курьерских служб, силами самих сотрудников предприятий, а также Минобразования и Минсельхозпрода Пермского края,- отметили в пресс-службе правительства Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU