«Миллион масок за месяц». Пермская фабрика переориентировалась на изготовление средств защиты

30 Апр 2020 2020-04-30T21:27:59+03:00

Предприятие «ТРЕК» не стало останавливать свою деятельность из-за коронавируса и продолжило работу в условиях пандемии

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25 марта 2020 года, когда из-за ситуации с коронавирусом многие пермские предприятия закрылись, обувная фабрика «ТРЕК» решила продолжить свою деятельность в условиях пандемии.

Обувная и две швейные фабрики были полностью переориентированы на изготовление масок и средств защиты, столь необходимых в современных условиях. Специалисты фабрики начали производить маски, комбинезоны, бахилы и специальные халаты.

Первоначально была разработана конструкторская и технологическая документация на все виды изделий, найдены поставщики сырья, закуплено дополнительное оборудование, перестроены производственные линии, произведен набор швей.

Первая маска, выпущенная на этой фабрике, увидела свет 4 апреля 2020 года, а за четыре недели эту цифру удалось увеличить до миллиона штук!

Покупателями масок являются крупнейшие предприятия Пермского края и других регионов. Они обеспечивают ими своих сотрудников и борются таким образом с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

- Все изделия изготовляются из медицинского материала СМС, который не допускает попадания патогенной микрофлоры, бактерий и вирусов в органы дыхания, на одежду и тело, - объясняют на фабрике «ТРЕК». – Чтобы поставлять нашу продукцию в инфекционные медицинские центры страны, где сейчас в них есть большая потребность, мы проходим процедуру получения регистрационных удостоверений на все виды выпускаемой продукции.

Напомним, ООО «ТРЕК» имеет многолетний опыт изготовления обуви и швейных изделий разной сложности. В «мирное» время здесь занимаются выпуском туристической и повседневной обуви, лыжных ботинок, коньков, надувных саней (тюбингов), ледянок, экипировки для гимнастики, одежды для занятий физической культурой и спортом, спортивных сумок и рюкзаков, чехлов и зажимов для лыжного спорта, велоаксессуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU