«Миллион масок за месяц». Пермская фабрика переориентировалась на изготовление средств защиты
25 марта 2020 года, когда из-за ситуации с коронавирусом многие пермские предприятия закрылись, обувная фабрика «ТРЕК» решила продолжить свою деятельность в условиях пандемии.
Обувная и две швейные фабрики были полностью переориентированы на изготовление масок и средств защиты, столь необходимых в современных условиях. Специалисты фабрики начали производить маски, комбинезоны, бахилы и специальные халаты.
Первоначально была разработана конструкторская и технологическая документация на все виды изделий, найдены поставщики сырья, закуплено дополнительное оборудование, перестроены производственные линии, произведен набор швей.
Первая маска, выпущенная на этой фабрике, увидела свет 4 апреля 2020 года, а за четыре недели эту цифру удалось увеличить до миллиона штук!
Покупателями масок являются крупнейшие предприятия Пермского края и других регионов. Они обеспечивают ими своих сотрудников и борются таким образом с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
- Все изделия изготовляются из медицинского материала СМС, который не допускает попадания патогенной микрофлоры, бактерий и вирусов в органы дыхания, на одежду и тело, - объясняют на фабрике «ТРЕК». – Чтобы поставлять нашу продукцию в инфекционные медицинские центры страны, где сейчас в них есть большая потребность, мы проходим процедуру получения регистрационных удостоверений на все виды выпускаемой продукции.
Напомним, ООО «ТРЕК» имеет многолетний опыт изготовления обуви и швейных изделий разной сложности. В «мирное» время здесь занимаются выпуском туристической и повседневной обуви, лыжных ботинок, коньков, надувных саней (тюбингов), ледянок, экипировки для гимнастики, одежды для занятий физической культурой и спортом, спортивных сумок и рюкзаков, чехлов и зажимов для лыжного спорта, велоаксессуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU