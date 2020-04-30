В Перми начали работу ярмарки для дачников и садоводов
30 апреля в Перми открылись ярмарки для дачников и садоводов, где можно купить рассаду, саженцы, садовый инвентарь и удобрения.
Ярмарки работают ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресениям. Организаторы открытой торговой площадки несут полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19.
Публикуем адреса площадок:
Индустриальный район
ул. 2-ая Казанцевская, 11 - перед ТЦ «Касторама» шоссе Космонавтов, 413(Хмели) - садовый питомник
Кировский район
ул. Автозаводская, 23 - ТЦ «Семь чудес»
Ленинский район
ул. Спешилова, 114 - перед ТРК «Спешилов»
ул.Петропавловская, 19 - «Усадьба»
ул. Пушкина, 104 - ТК «Центральный»
Мотовилихинский район
ул. Восстания,160 – ул. Володарского,37 - перед магазином «Цветы» пл. Восстания,25 - торговый комплекс ул. Лядовская, 133/1 - тепличное хозяйство «Поли-сад»
Орджоникидзевский район
ул. Молдавская, 3 - торговый комплекс ул.Первомайская, 14 - торговый комплекс ул. Писарева, 25 - ТК «Центральный»
Свердловский район
ул. Героев Хасана, 109В - ТЦ «Баумолл», павильон «Зеленый Горизонт» ул. Маршрутная, 9 - ТЦ «Мачта» ул. Васильева, 33 - «АгроТрейдПермь», оптово-розничная база
Новые Ляды
ул. Островского, 88 - площадка «Садовый центр» ул. Островского, 88 - площадка «Удачный садовод»
ИСТОЧНИК KP.RU