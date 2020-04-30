В Перми начали работу ярмарки для дачников и садоводов

30 Апр 2020 2020-04-30T18:56:20+03:00

Публикуем адреса площадок, где можно купить рассаду и саженцы

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30 апреля в Перми открылись ярмарки для дачников и садоводов, где можно купить рассаду, саженцы, садовый инвентарь и удобрения.

Ярмарки работают ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресениям. Организаторы открытой торговой площадки несут полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19.

Публикуем адреса площадок:

Индустриальный район

ул. 2-ая Казанцевская, 11 - перед ТЦ «Касторама» шоссе Космонавтов, 413(Хмели) - садовый питомник

Кировский район

ул. Автозаводская, 23 - ТЦ «Семь чудес»

Ленинский район

ул. Спешилова, 114 - перед ТРК «Спешилов»

ул.Петропавловская, 19 - «Усадьба»

ул. Пушкина, 104 - ТК «Центральный»

Мотовилихинский район

ул. Восстания,160 – ул. Володарского,37 - перед магазином «Цветы» пл. Восстания,25 - торговый комплекс ул. Лядовская, 133/1 - тепличное хозяйство «Поли-сад»

Орджоникидзевский район

ул. Молдавская, 3 - торговый комплекс ул.Первомайская, 14 - торговый комплекс ул. Писарева, 25 - ТК «Центральный»

Свердловский район

ул. Героев Хасана, 109В - ТЦ «Баумолл», павильон «Зеленый Горизонт» ул. Маршрутная, 9 - ТЦ «Мачта» ул. Васильева, 33 - «АгроТрейдПермь», оптово-розничная база

Новые Ляды

ул. Островского, 88 - площадка «Садовый центр» ул. Островского, 88 - площадка «Удачный садовод»

ИСТОЧНИК KP.RU