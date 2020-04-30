Массовую вспышку коронавируса в пермской клинике проверит прокуратура

30 Апр 2020 2020-04-30T18:38:57+03:00

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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Перми, в клинике «РЖД-Медицина». Первый случай выявили у пациента 20 апреля, на следующий день терапевтическое и кардиологическое отделение больницы закрыли. После проверки положительный тест на COVID-19 получили 48 человек, из них 11 - сотрудники учреждения, 37 - пациенты.

Потом стали проверять еще 182 человека, выписанных с 10 по 21 апреля и оказалось, что немалая часть из них тоже заразилась коронавирусом. Массовую вспышку опасной инфекции в пермской клинике решила проверить прокуратура.

- Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям о массовом заражении коронавирусной инфекцией в клинической больнице «РЖД-Медицина» в городе Перми, - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России. - Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об основах охраны здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU