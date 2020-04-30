«Летела, как тряпичная кукла». Появилось видео, как в Перми с четвертого этажа упала женщина

30 Апр 2020 2020-04-30T17:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагическая история случилась в среду, 29 апреля, в Орджоникидзевском районе Перми. Здесь с четвертого этажа дома по улице Черняховского, 21 выпала 35-летняя женщина.

Очевидцы, которые видели, как все происходило, успели снять произошедшее на камеру мобильного телефона, а потом опубликовали в соцсетях с комментарием: «В Кислотных дачах закатили вечеринку с песнями-плясками. Отсутствие балкона никого не смутило - есть же подоконник. Увы, одну из уже пьяненьких тусовщиц подвела гравитация, и она сорвалась с четвертого этажа. Сейчас танцовщица в больнице».

На кадрах видно, как до падения женщина несколько секунд висела, держась за подоконник. В это время из квартиры, где она находилась, доносилась громкая музыка. Но потом пермячка не удержалась и начала падать. В падении она ударилась о подоконник третьего этажа, а потом полетела вниз, раскинув ноги и руки.

К упавшей на землю пермячке тут же поспешили прохожие. Они вызвали ей «скорую помощь».

- Женщина получила сочетанные травмы, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи. - Врачи оказали ей первую помощь и госпитализировали в городскую больницу №6.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/776417" frameborder="0"></iframe> Девушка выпала с 4 этажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми из окна третьего этажа выпала 35-летняя женщина

Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую» (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU