2020-04-30T17:39:49+03:00
Происшествия

«Летела, как тряпичная кукла». Появилось видео, как в Перми с четвертого этажа упала женщина

Очевидцы ничем не могли ей помочь
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео паблика ВКонтакте "Подслушано Кислотные дачи Пермь".Фото: скрин с видео паблика ВКонтакте "Подслушано Кислотные дачи Пермь".
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Трагическая история случилась в среду, 29 апреля, в Орджоникидзевском районе Перми. Здесь с четвертого этажа дома по улице Черняховского, 21 выпала 35-летняя женщина.

Очевидцы, которые видели, как все происходило, успели снять произошедшее на камеру мобильного телефона, а потом опубликовали в соцсетях с комментарием: «В Кислотных дачах закатили вечеринку с песнями-плясками. Отсутствие балкона никого не смутило - есть же подоконник. Увы, одну из уже пьяненьких тусовщиц подвела гравитация, и она сорвалась с четвертого этажа. Сейчас танцовщица в больнице».

На кадрах видно, как до падения женщина несколько секунд висела, держась за подоконник. В это время из квартиры, где она находилась, доносилась громкая музыка. Но потом пермячка не удержалась и начала падать. В падении она ударилась о подоконник третьего этажа, а потом полетела вниз, раскинув ноги и руки.

К упавшей на землю пермячке тут же поспешили прохожие. Они вызвали ей «скорую помощь».

- Женщина получила сочетанные травмы, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи. - Врачи оказали ей первую помощь и госпитализировали в городскую больницу №6.

Девушка выпала с 4 этажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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